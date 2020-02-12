تعرف على كلمات أغنية سهران لعمرو دياب في ألبومه الجديد 2020

ننشر لكم كلمات أغنية سهران لعمرو دياب في ألبومه الجديد 2020 ، حيث حصلت أغنية سهران للنجم عمرو دياب على إعجاب العديد من الجمهور، وإشادتهم بها، وخاصة أنه سبق وقدمها خلال أحد حفلاته السابقة.

وتقول كلمات الأغنية “أنا قاعد سهران، سهران في مكان مع ناس حلوة، دخلت واحدة عملة قلبان، كلنا قومنا قولنا مين الحلوه..

من لون الفستان والكحل المرسوم على العين، أنا مش خجلان هي جايبة جمالها منين، ضحكت ضحكة عملة قلبان كلنا قومنا قولنا مين الحلوة..

على حلاوتها علي بصتها جات حليتلي اليوم ولا يمكن اقوم انا حبيتها، اه من لون الفستان والكحل المرسوم على العين يا أرض اتهدي ماعليكي قدي”.

ويضم الألبوم 14 اغنية من بينهم..

واغينة “قلبي متعلق” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ويقول مطلعها: “بالضحكة دي قلبي متعلق بالضحكة دي”.

“سهران” من ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، و كلمات تامر حسين.

“هيعيش يفتكرني”، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي.

“عم الطبيب”، كلمات صابر كمال ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

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“يا روقانك”، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع طارق مدكور.

“حلوة البدايات”، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي.

“زي ما انتي”، كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

“مكان في قلبي”، كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع طارق مدكور

وكانت آخر حفلات الهضبة يوم الخميس الماضى 7 فبراير، فى جدة بالسعودية، حيث تألق وسط حشد جماهيرى كبير، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة، كما فاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، من ألبومه الجديد

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