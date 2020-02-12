بسمة بوسيل تكشف حقيقة منع تامر حسني لها من الغناء

القاهرة – لايف ستايل
كشفت المصممة المغربية بسمة بوسيل بعض التفاصيل المرتبطة بعلاقتها بزوجها الفنان تامر حسني. وأشارت إلى ذلك في لقاء أجري معها ضمن تقرير لبرنامج ET بالعربي.
وقالت رداً على سؤال عن هذه العلاقة إن كلاً منهماً يتعامل مع الآخر كأنهما تزوجا منذ مدة قصيرة جداً. وأضافت: "أحس اننا لسه أول سنة جواز".
وعلقت على غنائها إلى جانبه في حفل أقامه في وقت سابق في الجامعة الأميركية في القاهرة بالقول إنها لم تقم بالغناء بعد ذلك أبداً.
وعما إذا كانت تعتزم العودة إلى مجال الفنان أجابت بأنها لا تفكر بهذا أبداً، لافتة إلى أن طموحها أصبح أكبر من الغناء. وكشفت أنها تكتفي بتسجيل مقاطع وبنشرها عبر الإنترنت مع الإشارة إلى أن تامر لا يرفض ذلك.
وأضافت أن الفنان طلب منها عدم الغناء في بداية ارتباطهما كي لا تعمل في هذا المجال وكي لا تقصر في واجباتها العائلية في ظل انشغاله الدائم.
ويشار إلى أنها لفتت الأنظار مؤخراً بسبب ظهورها في صور نشرتها على حسابها على "إنستغرام" وهي تحمل عل رأسها طبق طعام كبيراً في أحد المنازل المغربية التقليدية حيث حققت أكثر من 181 ألف إعجاب.
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