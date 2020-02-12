ينشر “لايف ستايل ” أسعار تذاكر حفل عيد الحب في استاد القاهرة 2020 حيث يستعد عدد من النجوم لإحياء حفل عيد الحب باستاد القاهرة ومن بين النجوم “وائل جسار، نانسي عجرم، وتامر حسنى، ومن المقرر ان يشارك في الحفل كل من “عمر كمال وحسن شاكوش” أصحاب أغنية “بنت الجيران” التي حصلت على 85 مليون مشاهدة.

ينشر “القاهرة 24” أسعار تذاكر حفل عيد الحب في استاد القاهرة 2020 حيث يستعد عدد من النجوم لإحياء حفل عيد الحب باستاد القاهرة ومن بين النجوم “وائل جسار، نانسي عجرم، وتامر حسنى، ومن المقرر ان يشارك في الحفل كل من “عمر كمال وحسن شاكوش” أصحاب أغنية “بنت الجيران” التي حصلت على 85 مليون مشاهدة.

تامر حسنى من المفترض أن يقدم أولى فقرات الحفل ويقدم مجموعة من متنوعة من الأغاني أبرزها على سبيل المثال “حلو المكان، يانا يا مفيش، ناسيني ليه، كفاياك اعذار” وغيرها من الأغاني الشهيرة له، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الخامسة والنصف مساءً، حسب الجدول والإعلان الواضح.

ويعد هذا الحفل الأول للفنانة نانسي عجرم بعد أزمتها الأخيرة وتورط زوجها فى قضية قتل شاب سورى قيل أنه كان يعمل لديها في الوقت الذى أنكرت النجمة وأسرتها ذلك وأكدت أنه جاء بغرض السرقة وتهديدهم بالقتل، وتم على أثرها حبس الزوج واستجواب النجمة الشهيرة وتعرضها لمرمي الانتقادات فى السوشيال ميديا على مدار أسابيع مستمرة، وحاولت لبعدها تجاوز الأزمة وأحزانها وطرحت مؤخرًا أغنية “قلبي يا قلبي” وحصلت على إعجاب العديد من الجمهور.

فى المقابل وفى محاولة للسيطرة على التريند، والاستفادة من جماهيرتهم الجديدة، دعا تامر حسنى كل من المطرب عمر كمال والمطرب حسن شاكوش كى يشاركون في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، ولم يتردد احدًا منهم في قبول الدعوة، وحتى بعد الخلافات التي نشبت بينهما قرر الثنائي أن يذهبان للمشاركة في الحفل.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر حفل عيد الحب في استاد القاهرة فينظم الحفل شركة “إم بي إم”، وتكون شركة “تذكرتي” هي المسئولة عن توزيع التذاكر، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات موسم عيد الحب، ويضم أكبر حشد من الجمهور.

واتفق محمود بخيت رئيس شركة “إم بي إم” مع منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي على توفير كافة الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن، ويمكنك التعرف على أسعار التذاكر عبر الدخول على تطبيق “تذكرتى” على الهاتف المحمول بالبطاقة والـID الخاص بك للتسجيل رسميا.

وفى الوقت نفسه وعلى صعيد آخر، يستعد كلٌ من النجم تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل كبير، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب، وذلك يوم 28 فبرايل المقبل، بحديقة الشيخ زايد.

وبالنسبة لأسعار تذاكر حفل عيد الحب في استاد القاهرة التى طرحها موقع “تذكرتي” والتى تتعلق بالحفل، تضمنت شرائح مختلفة لترضى جميع الفئات فجاءت كالتالي الفئة الأولى وهي 1100 جنيه، والثانية والثالثة 750 جنيها، والفئة العادية 500 جنيه.

تامر حسنى من المفترض أن يقدم أولى فقرات الحفل ويقدم مجموعة من متنوعة من الأغاني أبرزها على سبيل المثال “حلو المكان، يانا يا مفيش، ناسيني ليه، كفاياك اعذار” وغيرها من الأغاني الشهيرة له، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الخامسة والنصف مساءً، حسب الجدول والإعلان الواضح.

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ويعد هذا الحفل الأول للفنانة نانسي عجرم بعد أزمتها الأخيرة وتورط زوجها فى قضية قتل شاب سورى قيل أنه كان يعمل لديها في الوقت الذى أنكرت النجمة وأسرتها ذلك وأكدت أنه جاء بغرض السرقة وتهديدهم بالقتل، وتم على أثرها حبس الزوج واستجواب النجمة الشهيرة وتعرضها لمرمي الانتقادات فى السوشيال ميديا على مدار أسابيع مستمرة، وحاولت لبعدها تجاوز الأزمة وأحزانها وطرحت مؤخرًا أغنية “قلبي يا قلبي” وحصلت على إعجاب العديد من الجمهور.

فى المقابل وفى محاولة للسيطرة على التريند، والاستفادة من جماهيرتهم الجديدة، دعا تامر حسنى كل من المطرب عمر كمال والمطرب حسن شاكوش كى يشاركون في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، ولم يتردد احدًا منهم في قبول الدعوة، وحتى بعد الخلافات التي نشبت بينهما قرر الثنائي أن يذهبان للمشاركة في الحفل.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر حفل عيد الحب في استاد القاهرة فينظم الحفل شركة “إم بي إم”، وتكون شركة “تذكرتي” هي المسئولة عن توزيع التذاكر، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات موسم عيد الحب، ويضم أكبر حشد من الجمهور.

واتفق محمود بخيت رئيس شركة “إم بي إم” مع منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي على توفير كافة الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن، ويمكنك التعرف على أسعار التذاكر عبر الدخول على تطبيق “تذكرتى” على الهاتف المحمول بالبطاقة والـID الخاص بك للتسجيل رسميا.

وفى الوقت نفسه وعلى صعيد آخر، يستعد كلٌ من النجم تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل كبير، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب، وذلك يوم 28 فبرايل المقبل، بحديقة الشيخ زايد.

وبالنسبة لأسعار تذاكر حفل عيد الحب في استاد القاهرة التى طرحها موقع “تذكرتي” والتى تتعلق بالحفل، تضمنت شرائح مختلفة لترضى جميع الفئات فجاءت كالتالي الفئة الأولى وهي 1100 جنيه، والثانية والثالثة 750 جنيها، والفئة العادية 500 جنيه.

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