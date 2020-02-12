جدال جديد بين أحمد فهمي ومتابعة بسبب صورته مع بومة

بعد إطلاقه حساباً على "إنستغرام" لكلبته زيزي، وتعرضه لحملة من الهجوم على ذلك الفعل، أثار الفنان أحمد فهمي الجدل من جديد بسبب نشره صورة جديدة له على حسابه بـ"إنستغرام" وهو واقف وعلى كتفه وقفت بومة.

ولم يكتب فهمي أي تعليق على الصورة، لكن جمهوره تعجب من إحضاره لبومة في منزله، إلا أن إحدى متابعاته كتبت تعليقاً على الصورة قالت فيه: "متساعد الناس الفقرا أفضل من المظاهر الخداعة"، وكعادته لم يفوت فهمي هذا التعليق ليرد عليها قائلاً: "لا المظاهر الخداعة أفضل"، وهو ما فجر التعليقات من جمهور فهمي ما بين مؤيد لتعليق تلك المتابعة وبين مهاجم لها باعتبار تلك الأمور تجري بين العبد وربه.

يذكر أن فهمي أعلن مشاركته في سباق رمضان الدرامي القادم بمسلسل "تيمون وبومبة"، الذي يجمعه بالفنان أكرم حسني، حيث يعد المسلسل ثاني تعاون بينهما بعد مسلسلهما "ريح المدام"، الذي عرض في ‏شهر رمضان 2017.

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