محمد رمضان يحذف فيديو الـ 9.5 مليون جنيه والطيار يكذبه ويبكي

دخلت أزمة الطيار المفصول بسبب سماحه لمحمد رمضان بالتواجد في كابينة الطائرة، مرحلة من التصريحات المتبادلة بين الطرفين وصلت إلى تكذيب الطيار ادعاءات رمضان بطلبه تعويضاً كبيراً منه.

وكان رمضان قد نشر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو علق فيه على ما قاله الطيار أشرف أبو اليسر، بأن رمضان تسبب في إيذائه وتوقيفه عن العمل دون أن يكلف نفسه بالسؤال عنه متجاهلاً تماماً الأزمة التي وضعه فيها بنشره الفيديو والصور من كابينة الطائرة.

وقال رمضان في الفيديو إنه تواصل مع الطيار وعرض عليه العمل لكنه رفض، موضحاً أن الطيار يطالب بتعويض تسعة ملايين ونصف المليون جنيه، وهو مبلغ إجمالي راتبه في الفترة المتبقية له بالعمل وترك رمضان الحكم للجمهور.

حيث قال إنه تواصل مع أحد أصدقائه والذي يعمل مديراً في شركة للطيران الخاص، وسرد له القصة وطلب منه إرسال السيرة الذاتية له وسيتم عودته لعمله في خلال أسبوع.

وأوضح أن الطيار رفض إرسال السيرة الذاتية له بحجة أن رخصته تم سحبها، ولن يتمكن من مزاولة مهنته مجدداً، وأرسل الطيار المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان محمد رمضان وأبلغه بأن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقياً له ثلاث سنوات قبل المعاش".

وأضاف: "تم احتساب الثلاث سنوات بالإضافة إلى مكافاة نهاية الخدمة وتم تقدير مبلغ مالي تعويضاً للطيار بقيمة تسعة ملايين ونصف المليون جنيه"

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وتوجه بحديثه لمتابعيه: "أنا سايب الحكم لكل من علق وقال إنني تخليت عن الرجل، ولو انتو شايفين إن ده يرضي ربنا، انا هعمل ده تمام عادي جداً، وأنا سايبلكم إنتو الرد".

وبعد أن نشر رمضان الفيديو قام بحذفه مع على جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف الطيار الموقوف، حقيقة الفيديو الذي نشره رمضان بشأن طلبه تعويضًا قيمته 9.5 مليون جنيه.

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