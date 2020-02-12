زينة تثير الجدل برسالة غامضة عن الفشلة والحاقدين

أثارت الفنانة زينة الجدل على "إنستغرام" بنشرها صورة لها على حسابها الشخصي، علقت عليها بقولها: "دايماً القوة والنجاح الحقيقي مش الوقتي !! والاستقرار النفسي والاجتماعي والذهني... بيدي الإنسان قدر كبير من التسامح وتجاهل صغار العقول وسواد القلوب... وبيكون الواحد مش حابب مع إنه قادر بس استقراره يمنعه من الدخول مع الفشلة نفسياً والحاقدين المعقدين.. علشان كده طلبت سبانخ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها حيث تساءل عدد كبير عن الشخص المقصود بهذا الكلام، مرجحين أن تكون قد قصدت طليقها أحمد عز، في حين تساءل عدد كبير من متابعيها عن علاقة السبانخ بما كتبته، وهل هي رسالة رمزية لشخص معين.

يذكر أن زينة تشارك الفنان تامر حسني في بطولة فيلم "الفلوس" الذي انطلق عرضه بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر. ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة؛ كل من خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين.

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