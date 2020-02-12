القاهرة – لايف ستايل
احتفلت الفنانة بسمة بافتتاح فيلمها الجديد "بعلم الوصول" ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في اليوم الأول للمهرجان.
وعقدت على هامش عرض الفيلم ندوة أوضحت بسمة خلالها أنها تعرضت لاكتئاب ما بعد الولادة، موضحة أن الفيلم "فتّح عنيها" على ما حدث لها عقب ولادة ابنتها "نادية"، لافتة أن اثنتين من صديقاتها مرتا بنفس الحالة، لذلك الفيلم جعلها تفهم بشكل أعمق ما كانت تمر به وقتها.
وقالت إنها من الممكن أن تشارك في فيلم من الأفلام التي تحقق إيرادات عالية، لنجوم مثل محمد رمضان، لأنها تعشق التمثيل، مضيفة: "أنا جعانة تمثيل.. أنا ممكن أمثل في صالون بيتنا".
وتابعت: "وجود الأفلام من النوعية دي بتساعد إني انتشر.. وبتساعد أننا نعمل أفلام من اللي مبتحققش إيرادات.. لو جالي دور كويس هعمله".
والفيلم تدور أحداثه حول زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، وكيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أم، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سرًا، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة تعترف بمرورها بحالة اكتئاب بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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