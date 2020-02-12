- محمد هنيدي يتعرض لموقف محرج في الجيم

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته على "فيسبوك" مقطع فيديو من كواليس تصوير إعلانه الأخير لإحدى الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بمصر
وظهر هنيدي أثناء تصوير مشهد في صالة الألعاب (الجيم) حيث كان من المفترض أن يقف وهو يحمل مجسم لأوزان من الحديد، مربوط بأحبال من الطرفين، لكنه اختل توازنه أثناء وقوفه ليسقط أرضًا، وسارع المحيطون به إلى مساعدته على الوقوف مجددًا.
وعلق هنيدي على الفيديو قائلاً: "أثناء محاولتي لرفع ٢ طن جديد في إعلان أوبر"، ليتلقى تعليقات من جمهوره تتمنى له السلامة قائلين "عاش يا وحش".
يذكر أن هنيدي يظهر في الإعلان وهو يغني أغنية مستوحاة من ثلاثة أفلام شارك في بطولتها، وهي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "جاءنا البيان التالي" و"فول الصين العظيم"، مع وجود مشاهد مماثلة تتماشى مع كلام الأغنية عن خدمات الشركة.
كما يظهر خلال الإعلان بعض الفنانين الذين شاركوا في بطولة الأفلام الثلاثة وهم هشام المليجي، سليمان عيد وحمدي هيكل.
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