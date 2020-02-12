قرار جديد من المحكمة في قضية شقيقة زينة وأحمد عز

عقدت أمس (الثلاثاء) محكمة جنح العلميين ببرج العرب بالإسكندرية، أولى جلسات نظر دعوى تعدي نسرين رضا على الفنان أحمد عز طليق شقيقتها الفنانة زينة، بأحد فنادق الساحل الشمالي، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم ٢٥ شباط (فبراير) الجاري.

وحضر أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، وكيلاً عن الفنان أحمد عز، وطلب الاطلاع على قيد ووصف التهمة وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلميين بقرية مراسي، والتمس التصريح باستخراج بيان بالإدارة العامة للمعلومات التسجيل الجنائي للإفادة بالاتهامات، والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل، شقيقي زينة، واستدعاء العميد الذي أجرى التحريات، فيما حضر عن نسرين ومحمد رضا عاصم قنديل، المحامي، وطلب الاطلاع .

وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قررت إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.

وكانت نيابة برج العرب، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة؛ التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة، وخلال التحقيقات اتهم "عز"، شقيقة زينة بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة؛ وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

واتهم "عز"، شقيقة زينة بالبلاغ الكاذب ضده؛ لتحريرها محضراً اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين بالفندق.

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واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة، كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من عز".

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