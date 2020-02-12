للمرة الأولى كارمن سليمان تظهر وجه طفلها

نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها وأفراد عائلتها الصغيرة.

وظهرت فيها برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد ولفتت الأنظار بإظهار وجه طفلها زين. وبدا الزوج وهو يقبلها فيما يقوم الابن بدوره بتقبيل والده.

وتعليقاً كتبت: "صورة بعنوان الحب الحب البوس البوس" وحققت أكثر من 196 ألف إعجاب. وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمال أفراد الأسرة وعفويتهم مركزين على درجة الشبه بين زين وبين والديه ومتمنين لهم حياة سعيدة.

ويشار إلى انها المرة الأولى التي تكشف فيها النجمة ملامح طفلها حيث حرصت على إخفائها منذ ولادته. ويذكر أنها أشعلت المواقع في وقت سابق بعد نشر صورة لها برفقة شقيقتها الصغرى فرح ووالدهما.

وركزت الكثير من التعليقات على الشبه الكبير بينهما حيث أشار عدد كبير من المتابعين إلى أنهما تبدوان كتوأم.

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ويذكر أن كارمن انتهت مؤخراً من تصوير أغنية "بصاتك" التي أنجزتها بالتعاون مع زوجها ومن المنتظر أن يتم إطلاقها قريباً.

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