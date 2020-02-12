أحمد حاتم يوضح قصة غيرة أحمد فهمي من صورته مع هنا الزاهد

أكد الفنان أحمد حاتم أن كل ما ينتشر عن سوء العلاقة بينه وبين الفنان أحمد فهمي غير صحيح ولا وجود لأي مشكلة غيرة بسبب الفنانة هنا الزاهد.

ونفى في لقاء ببرنامج theinsider بالعربي وجود هذا النوع من المشاكل والمشاكسات بينهما، وقال: "عمره ده كله أي كلام والدليل انه هنا موجودة".

وأضاف: "ما حد يعرف يعاند أحمد فهمي، وهو صديقي جداً من بداية مشوارنا الفني وذلك من قبل 13 عاماً".

وكانت صورة لحاتم مع هنا من فيلم "قصة حب" أثارت ضجة كبيرة وانتشرت أخبار مغلوطة عن توتر العلاقة بينهما بسبب غيرة أحمد فهمي وانزعاجه من بعض المشاهد الرومنسية في فيلم زوجته، التي سارعت ونفت كل هذه الاخبار.

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