شكرا لقرائتكم خبر عن درة وصبا مبارك ساحرتان في إعلان لبراند مجوهرات شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمتان صبا مبارك ودرة بشهرة كبيرة، كاثنين من نجمات الوطن العربى، فلكل منهما طريقتها المميزة فى الأداء والتمثيل، حتى تحولن إلى نجمات "شباك" فى السينما والدراما المصرية، فالنجمة الأردنية صبا مبارك، أصبحت من أهم النجمات فى الأعمال الدرامية فى مصر، وهو نفس الأمر للنجمة التونسية درة، والتى أصبحت تحمل البطولات الدرامية بمفردها.

درة ظهرت فى أكثر من مناسبة تتعلق بالأزياء والموضة مؤخرا، كان آخرها الشهر الماضى، حينما كانت بطلة عرض أزياء مهند كوجاك، فيما كانت صبا مبارك الوجه الإعلانى فى أكثر من إعلان مميزة.

درة وصبا مبارك ظهرتا في الحملة الترويجية لبراند مجوهرات شهيرة، ونشرت كلا منهما فيديو خلال ارتدائها قطع من المجوهرات تظهر جمالهن وأنوثتهن.







صبا مبارك

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درة

من ناحية أخرى عبرت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على دورها في فيلم "يوم وليلة"، الذى ينافس على إيرادات منتصف العام، مؤكدة أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وقالت درة، إنها تلقت ردود فعل قوية على دورها في الفيلم، وتمنت أن تكون شخصيتها نالت إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها أحبت العمل خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.

وأضافت أنها تجسد شخصية "ميرفت" وهي فتاة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، مشيرة إلى أنها أحبت العمل، خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.

أما النجمة صبا مبارك تستعد لبداية تصوير مسلسل جديد لها يحمل الطابع البدوي "حارس الجبل"، ويشاركها بطولته الفنان منذر رياحنة، وهو من إخراج المخرج الأردنى سائد الهوارى و تأليف الكاتب حازم فضة للعرض فى شهر رمضان المقبل، ومقررانطلاق تصويره منتصف شهر يناير الحالي في أبو ظبي، بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير واختيارالأزياء الخاصة بالعمل.