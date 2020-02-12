شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبلي والا مستقبل ولادي؟..لقاء الخميسى تعرض وجه نظرها للسؤال الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة لقاء الخميسى مع جمهورها، صورة مع أولادها، وتحدثت عن حياتها، ونجوميتها وعلاقتها بأبنائها، كذلك طرحت عدة أسئلة من خلال تعليقها.

وقالت لقاء "السؤال الأبدي اللي بيزن طول الوقت في دماغ الست العامله الطموحة .. مستقبلي والا مستقبل ولادي ؟ انجح وأحقق أحلامي وطبعاً دا متعارض مع الاهتمام بالأولاد في الزمن والوضع المزدحم المشحون اللي احنا فيه والا اخد بالي من ولادي وأنسى أحلامي"

وتابعت، سؤال صعب جدا .. الحقيقه أن لازم يكون فى اجابه واضحة لسؤال اهم ... احب نفسي اكتر والا احب ولادي اكتر .. هنا الدماغ بيقف وحياة الست بتبقى مليانه صراعات نفسيه كبيره وبالتالي جسديه.

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وأضافت، "الحقيقة على حسب انتي بتحبى نفسك اكتر والا بتحبي عيالك اكتر والا بتحبي نفسك في عيالك .. طالما اخترنا نبقى أمهات .. مجبرين أن الاولويه تبقى للولاد .. حتى لو في يوم من الايام هايمشو ويسيبونا ويبقى ليهم حياتهم .. حتى لو هانبقى لوحدنا ومش هانبقى حققنا أحلامنا ووقفنا ف نص الطريق ..طالما اخترنا لازم نبقى اد الاختيار طالما الاختيارات بتتعارض مع بعضها وان لازم وحتماً اختيار يعلى على التاني"



لقاء الخميسى وأبناءها



محمد عبد المنصف وأبناءه

واستطردت، "سؤال دايماً كنت بأساله لنفسي .. مستقبلي وحلمي والا مستقبل ولادي وحلمهم .. الحقيقه اني بعد صراع نفسي كبير وصلت ان مستقبلي ونجاحي هو نجاح ولادي اللي هما كل قلبي وروحي واللي هما انا .. لقاء .. اه نفسي اعيش واستمتع واتحقق وأحلم واعمل اللي ما يتعمل .. بس للاسف دا كان ينفع لو كنت اخترت اني ابقى سينجل .. لكن طالما الاختيار كان فيه أولاد يبقى نفذ السيف .. الولاد هما النجاح الحقيقي اللي دايماً مابنبقاش واخدين بالنا منه في ظل صراعاتنا للوصول لأحلامنا الكبيرة وتضحياتها .. الولاد هما الحلم الحقيقى"

وأختتمت "الحقيقه ان ماحدش بياخد كل حاجه .. ممكن ابقى ميجا ستار وولادي ضايعين وممكن ابقى ممثله مهمة وموهوبة ومحترمة وولادي ناجحين .. وممكن اختار اني ابقى نجمه وبلاها أولاد !"