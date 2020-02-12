شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يسخر من بدلة "تشارلى بوث": "دي مش فيندى دي من الوكالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم الكوميدى الكبير محمد هنيدى من بدلة ارتداها المغني الشاب تشارلى بوث، خلال حفل فانيتى فير، الذى تلا فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعد نشرت الماركة العالمية فيندى، صورة للممثل الشاب في بدلة من تصميمهم عبر تويتر.

ونشر هنيدى صورة له ببدلة من نفس اللون، من أحداث فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، وعلق بصورة ساخرة عبر حسابه بتويتر، وقال :"بدلة من فندي ايه .. دي من الوكالة ".



هنيدى

وكان النجم محمد هنيدى قد تحدث عن النجم الكوميدى علاء ولى الدين فى ذكرى رحيله، وقال: " أنا مش حاسس انه غايب .. ذكراه معايا على طول ومع الناس، مش حاسس إنه غايب ومش حابب أتكلم فالحدث أليم وأنا فقدت أخ حبيب، لكن هو موجود وبفتكره طول الوقت، والناس فاكراه طول الوقت.. والله يرحمه ويحسن إليه".

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تشارلى بوث



فيندى

وأضاف هنيدى لـ"الخليج 365": "ده قضاء ربنا بس أحلى حاجة فى الموضوع إنه موجود معانا.. وسيرته حاضرة طول الوقت وهو يستاهل عشان كان طيب فربنا خلى سيرته مستمرة، فاللى بيفتكره بيدعيله وبيقراله الفاتحة.. رحمة الله عليه".

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى احتفل مؤخراً بعيد ميلاده مطلع فبراير حبث يعد هو الفنان الذى مهد الطريق لجيل كامل من النجوم الجدد بعدما حطم الأرقام القياسية فى فيلم "اسماعيلية رايح جاى" لتتوالى الاعمال التى اتسمت بالكوميديا اخرها مسرحيته " 3 ايام فى الساحل " مع بيومى فؤاد ومها ابو عوف واحمد فتحى ومحمد ثروت.