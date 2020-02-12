شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد فى قضية قتيل فيلا "نانسى عجرم".. وطلب مفاجئ من عائلة الموسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت أسرة محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح جثة ابنها، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها.

وقالت مصادر مطلعة بالقضية لوسائل إعلام لبنانية إن عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا.

وطلبت عائلة محمد الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات.

كما رأت أن أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المُستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها.

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وكانت المحامية السورية رهاب بيطار، المتطوعة في فريق الدفاع عن أسرة القتيل محمد الموسى قد كشفت قبل أيام أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت.

ويوما تلو الآخر تظهر تحقيقات قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم المتهم بقتل الشاب السورى محمد الموسى تفاصيل جديدة، آخرها ما أفصح عنه موقع قناة LBCI اللبنانية، ونشر الموقع معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

وكشف الموقع أن من بين الموضوعات التى كان يبحث عنها القتيل "نانسى عجرم حياتها"، "بالصور هنا تسكن نانسى عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسى عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلى الجديد"، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادى مخايل.. "أين تقضى نانسى عجرم أيام السبت والأحد"، "الشكل الهندسى لمنزل نانسى عجرم"، ""Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسى عجرم .

فى المقابل نفت مصادر لصحف لبنانية الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية، حول قيام القتيل السورى محمد حسن الموسى بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن موقع مسكن نانسى عجلام أو هيفاء وهبى ونجوى كرم.

وأشارت المصادر أن من أطلق تلك الاخبار هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص فى سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر فى سرقة هيفاء وهبى ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسى. وأكدت المصادر، أن هناك بالفعل مكالمات متبادلة أجريت بين القتيل وعيادة فادى الهاشم، ولكن لم يتأكد بعد إن كان فادى هو الذى كان يتحدث فيها أم موظفو العيادة، ولم يجر الكشف بعد عن تفاصيل تلك المكالمات.