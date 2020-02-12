شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى ذكرى رحيل علاء ولى الدين :" الله يرحمك يا حبيبى وحشتنا أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة يسرا ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين، والذى حلت ذكرى رحيله أمس الثلاثاء 11 فبراير، حيث توفى عام 2003 عن عمر ناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر، معبره عن اشتياقها الشديد له، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الله يرحمك يا حبيبى وحشتنا أوى".



يسرا

الفنان الراحل علاء ولى الدين حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون، حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاي، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها عبود على الحدود و الناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.

ووضعت وزارة الثقافة ملصق "عاش هنا" على منزل النجم الراحل علاء ولى الدين فى مصر الجديدة، تخليدا لذكراه.

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ومشروع "عاش هنا" دشنته وزارة الثقافة عام 2018، ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها.

والمشروع عبارة عن لافتة تعلق على بيت أحد الرموز مزودة بخاصية تتيح الدخول على الموقع الإلكترونى للمشروع والتعرف على سيرة الرمز، وهو نتاح التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم تخصيص موقع إلكترونى يضم السيرة الذاتية للشخصيات التى احتفى بها المشروع والأعمال التى أنجزوها مزودة بصورلأهم هذه الأعمال.

وكانت قد ظهرت النجمة المصرية يسرا، على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، التى أقيمت بمسرح دولبى، فى هوليود، حيث تشارك يسرا كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى، على ممشى المشاهير بهوليوود، بصحبة الإعلامية الشهيرة ريا أبى راشد.