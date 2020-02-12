شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلادها الـ54.. الست كوريا تحولت جنسياً وماتت فى ظروف غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين الذكرى الـ 54 لميلاد الفنانة حنان الطويل، حيث ولدت في 12 فبراير عام 1966م، بمحافظة الفيوم وبدأت مشوارها الفني عام 1999م، بعد أن خضعت لعملية تحول جنسى أو تصحيح الجنس من ذكر لأنثى، حيث ولدت وسجلت بشهادة ميلادها بخانة الجنس ذكر.

قبل خضوع الفنانة حنان الطويل لعملية التحول الجنسى، كانت تسمى طارق إلا انها كانت دائما ما تشعر بغربة شديدة في عالم الرجال، وتسيطر عليها تصرفات وسلوكيات الفتيات، وأبرزها طريقة الحديث وحبها لتطويل الشعر واستعمال المكياج.

اشتهرت الفنانة حنان بأدوار الكوميديا فى أعمالها الفنية ، والتى علقت بذهن المشاهد برغم الأن الأدوار صغيرة، مثل "ميس انشراح " بفيلم الناظر مع الفنان الراحل علاء ولى الدين والذى رشحها لهذا الدور المخرج شريف عرفة ، ثم دور "كوريا" بفيلم عسكر فى المعسكر مع الفنان محمد هنيدى ، وكانت عضوا فى نقابة المهن الموسيقية حيث كانت تمتلك موهبة الغناء بجانب التمثيل.

Advertisements

شاركت أيضا الفنانة حنان في مسرحية "حكيم عيون" عام 2001 أمام علاء ولى الدين، وكان آخر أدوارها "كوريا" الراقصة فى فيلم "عسكر فى المعسكر" عام 2003 ،

تعرضت لهجوم شديد من جيرانها بعد قرار خضوعها لعملية التحول الجنسى، لدرجة تقديمهم بلاغ ضدها للشرطة والذى انتهى باحتجازها فى مستشفى العباسية للأمراض العقلية ، حتى فارقت الحياه بشكل مفاجئ عام 2004 عن عمر 38 عاماً، وتعددت الأقاويل عن وفاتها، هناك من قال انها ماتت خلال جلسة من جلسات الكهرباء ، وآخرين قالوا نأها ماتت منتحرة ، ومنهم من قال انها ماتت بأزمة قلبية، ولم تتأكد حتى الآن صحة أي من هذه الأقاويل .