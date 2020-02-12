شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من داخل غرفة عمليات: الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو غريب وساخر من قرار وقف الطيار أشرف أبو اليسر، ظهر النجم محمد رمضان، بغرفة عمليات، وفى جسده جرح صغير، ثم تأتى الكاميرا على وجهه، ليقوم بتحريك حاجبيه وبضحكة ساخره، ثم يعلق على الفيديو "الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة".

الكثيرون، ربطوا بين الفيديو، وبين ما حدث أمس، حيث ظهر رمضان في فيديو، يسرد على جمهوره تفاصيل ما حدث بينه وبين كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه عن العمل نهائيا ومنعه من الطيران، وأكد أنه نجح فى أن يأتي له بعرض عمل، وأكد أن أبو اليسر طلب منه تعويضا يقدر بحوالي 9 ونصف مليون جنيه، وهو ما يساوى راتبه في 3 سنوات، ومعاشه، ومكافأة نهاية الخدمة.





إلا أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، خرج ونفى كافة هذه الأخبار تماما، وأكد أنه لم يطلب من محمد رمضان 9 ونصف مليون، كما ذكر، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، وأنه طلب من المعنيين، إعادة النظر في العقوبة.

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وأضاف أبو اليسر، فى مقطع فيديو: "الفنان محمد رمضان بيقول انه جابلى شغل لكن أنا رفضه، ده كلام الحقيقة محصلش، لكن فى واحد كلمنى من يومين اسمه سعيد إمام، وعرفه بأنه من طرف محمد رمضان صاحبه، وقالى فى شغل فى إحدى شركات الطيران وحضرتك قدم الـCV بتاعك هناك".

وتابع أبو اليسر: "يمكن الأستاذ محمد رمضان وسعيد إمام مشفوش العقوبة اللى اتوقعت عليا، اللى هى إيقاف عن الطيران مدى الحياة وعدم العمل بأى شيء يمت للطيران بصلة، ياريت الكلام ده يوصل لمحمد رمضان، انه بيشوفلى شغلانة دلوقتى، أنا متشكر جدا، بس للأسف الشغلانة اللى هو شافها متنفعش".

وأضاف أبو اليسر: "محمد رمضان قال إنى طلبت منه 9.5 مليون جنيه تعويض، الكلام ده محصلش، أنا مطلبتش مليم من حد، ولو فى أي ميديا شافت أو سمعتنى بطلب فلوس من أى حد تقولى، الكلام ده محصلش".