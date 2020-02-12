شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يحذر من حسابات مزيفة على "فيس بوك" تنتحل اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد خالد صالح وجود أى صفحات باسمه على موقع "فيس بوك"، مؤكدا وجود شخص ينتحل اسمه، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للحساب المزيف، مصحوبا بتعليق "ماليش أي علاقة بأى أكاونت على الفيس بوك"، وعلق على صورة أخرى قائلا :"معنديش ولا أكاونت".



احمد خالد صالح



احمد صالح

ويشارك الفنان الشاب أحمد خالد صالح، في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى يشهد أول تعاون فنى يجمع بين أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بعد اعلان خطبتهما يوم 23 من شهر ديسمبر الماضى، حيث احتفلا الثنائى بخطبتهما فى حفل أقيم بمنزل والد هنادى الموسيقار هانى مهنى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وأيضاً الفنانين أبرزهم تامر حسنى الذى فاجأ العروسين بحضوره.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويأتي اجتماع هنادى مهنى وأحمد خالد صالح سوياً فى عمل فنى بعد خطبتهما استمراراً لهذه الظاهرة المنتشرة فى الوسط الفنى حيث سبقهما العديد من النجوم وعملاً سوياً سواء فى فترة الخطوبة أو بعد الزواج، وكان آخرهم أحمد فهمى وهنا الزاهد حيث قدما مسلسل "الواد سيد الشحات" مع المخرج أحمد الجندى بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا" فى شهر رمضان المقبل أثناء فترة خطبتهما.

أحمد خالد صالح يصور حالياً مشاهده فى مسلسل "سيف الله – خالد بن الوليد" مع المخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف اسلام حافظ وبطولة عمرو يوسف والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، كما ينتظر استئناف مشاهده الأخيرة فى فيلم "شريط 6" مع خالد الصاوى والمخرج محمد سلامة حيث يتبقى له مشاهد معدودة ويودع العمل نهائياً.