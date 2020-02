شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت جاكسون تكشف عن تفاصيل جولتها الغنائية " Black Diamond " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية جانيت جاكسون أنها ستقوم بعمل جولة غنائية ضخمة تحمل اسم " Black Diamond " والتي سوف تنطلق في 24 يونيو المقبل في ميامي ، و قد أشار موقع" abc news " أنه يتم بيع التذاكر للجمهور بدء من غد الخميس 13 فبراير عبر موقع" LiveNation " ، ومن المقرر أن تقدم جانيت جاكسون البالغة من العمر "53 عام " بحفلاتها عدد من أغنيات البومها الجديد و الذي سيحمل أيضا اسم "Black Diamond" ، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا العام.

وكشف الموقع أن جانيت جاكسون ستختتم حفلات جولتها الغنائية في 23 أغسطس المقبل و ذلك بالحفل الذي ستحييه في تاكوما بواشنطن .

يذكر أن جانيت جاكسون التي حصدت عدد كبير من الجوائز طوال مسيرتها ، بدأت حياتها الفنية في عام 1973 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من ابرزها " made for now " و " rhythm nation " و " that's the way love goes " و " miss you much " و " all for you " ، و غيرهم .

June 24 -- Miami, FL @ American Airlines Arena June 26 -- Orlando, FL @ Amway Center June 27 -- Tampa, FL @ Amalie Arena June 29 -- Atlanta, GA @ State Farm Arena July 1 -- Nashville, TN @ Bridgestone Arena July 3 -- New Orleans, LA @ Essence Festival* July 5 -- Greensboro, NC @ Greensboro Coliseum Complex July 7 -- Washington, D.C. @ Capital One Arena July 9 -- Philadelphia, PA @ Wells Fargo CenteR July 10 -- Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena July 12 -- Newark, NJ @ Prudential Center July 14 -- New York, NY @ Madison Square Garden July 17 -- Mashantucket, CT @ The Grand Theater at Foxwoods Resort Casino* July 18 -- Boston, MA @ TD Garden July 21 -- Buffalo, NY @ KeyBank Center July 22 -- Toronto, ON @ Scotiabank Arena July 25 -- Cincinnati, OH @ Cincinnati Music Festival July 27 -- Chicago, IL @ United Center July 28 -- Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse July 31 -- St. Louis, MO @ Enterprise Center August 1 -- Louisville, KY @ KFC Yum! Center August 3 -- Dallas, TX @ American Airlines Center August 5 -- Houston, TX @ Toyota Center August 7 -- San Antonio, TX @ AT&T Center August 9 -- Phoenix, AZ @ Gila River Arena August 10 -- San Diego, CA @ Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University August 12 -- Los Angeles, CA @ STAPLES Center August 15 -- Anaheim, CA @ Honda Center August 17 -- Sacramento, CA @ Golden 1 Center August 18 -- San Jose, CA @ SAP Center at San Jose August 20 -- Portland, OR @ Moda Center August 22 -- Vancouver, BC @ Rogers Arena August 23 -- Tacoma, WA @ Tacoma Dome

جدول حفلات جولة جانيت جاكسون الغنائية :