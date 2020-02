شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جون لجند "All of Me" أفضل أغانى الحب بعدد مرات استماع يتخطى المليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب تصدرت أغنية جون لجند "All of Me" أفضل أغاني الحب على Spotify على مستوى العالم محققة عدد مرات استماع تخط 1.1 مليار مرة. وفي مصر، احتلت أغنية "3دقات" للمغني أبو ويسرا المركز الأول في في الأغاني الأكثر ظهوراً في قوائم التشغيل حول موضوعات الحب، يليها Billie Eilish وKhalid بأغنية "lovely"، وأغنية Señorita لCamila Cabello و Shawn Mendes التي لقيت نجاح لا يصدق لعام 2019. يمكنك الاطلاع على أكثر عشر أغاني ظهوراً أدناه. Advertisements "3 دقات" للنجمة الكبيرة يسرا والمطرب الشاب أبو فى أكتوبر 2017، إلا أنه حقق 538 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" حتى الآن، وهو الكليب الذى تم تصويره أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وشارك به عدد من النجوم، مثل شيرين رضا، وعزت أبو عوف، وتامر حبيب، ونبيل عيسى، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وجميلة عوض، وسلمى أبو طالب، والمخرج عمرو سلامة، وأحمد داش. من جانب آخر تقدم يسرا في رمضان المقبل مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل. وانتهى مؤلفا مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا من كتابة النصف الأول من حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يسارع الثنائى على كتابة الـ 15 حلقة الثانية من السيناريو لتسليم الحلقات كاملة نهاية الشهر الجارى، خاصة أنه تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة للأحداث والشخصيات بعد جلسات العمل التى شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.