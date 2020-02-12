هذا ما حققه فيلم "الفلوس" بعد 7 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الفلوس"، إيرادات قدرها 42 مليون 953 ألف 498 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي "لص بغداد"، "رأس السنة"، "دماغ شيطان"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة". فيلم "الفلوس" تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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