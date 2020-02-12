"مش هتعرف تبعدني عن الصورة".. عمر كمال يهاجم حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشر المطرب الشعبي عمر كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، منشورا، وجه خلاله رسالة إلى زميله حسن شاكوش، معربًا عن استيائه مما يقوم به الآخير- بحسب تعبيره.

وكتب عمر: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة، فى برامج ومقابلات وأخبار وكل حتة، الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى إيه وعارفة إن (سكر محلى محطوط على كريمة) (بنت الجيران شغلالى أنا عنيا)، كوبليهات عمر كمال، المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة، حور وغير عناوين وخد تعب غيرك، ربنا الغني عن كل حاجة".

وحققت "بنت الجيران"نسب استماع مرتفعة؛ إذ حصدت على يوتيوب أكثر من 70 مليون مشاهدة، كما حصلت على المركز الثاني عالميا على تطبيق "ساوند كلاود".