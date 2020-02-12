تفريغ كاميرات وصحيفة جنائية.. تفاصيل أولى جلسات قضية عز وشقيقي زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أجلت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، قضية تعدي نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، على الفنان أحمد عز، إلى 25 فبراير الجاري.

وطلب أشرف عبد العزيز، وكيل الفنان أحمد عز، الاطلاع على قيد ووصف التهمة، وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلمين.

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كما التمس استخراج بيان بالإدارة العامة لمعلومات التسجيل الجنائي للإفادة بالاتهامات والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل شقيقي زينة، واستدعاء العميد مجري التحريات.

كما حضر عن شقيقي زينة عاصم قنديل المحامي وطلب الاطلاع.

كان عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، كشف تفاصيل الشجار الذي دار بين موكله وشقيقي الفنانة زينة، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن عز كان يجري، أمس الأحد، حوارًا مع أحد الصحفيين، في فندق شهير بالساحل الشمالي، عن دوره في فيلم ولاد رزق 2، وفوجئ بشقيقة زينة، وشخص آخر تبين بعد ذلك أنه شقيقها، يتعديان على موكله بالسب والقذف وحاولا ضربه، والشجار معه.