تراند اليوم : أول تعليق من "خالد النبوي" على أزمته الصحية الخطرة

علق الممثل المصري، خالد النبوي للمرة الأولى على الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، والتي استدعت تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي.

وتوجه النبوي عبر حسابه على موقع "تويتر" بالشكر إلى من سانده في وعكته، قائلاً: "الحمد لله حتى يرضى.. الجمهور الحبيب الصديق.. أساتذتي العظماء.. أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغالية مستحيل..".

وأضاف: "اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم وقربكم.. دمتم قريبين ي أحباب.. الحمد لله أنا بخير.. عمر الشقي بقي.. ولسه تراللي وعايز يمثل".

وأصيب النبوي مؤخرًا بأزمة قلبية مفاجئة كادت تودي بحياته، وسط مطالبات من زوجته بالدعاء له.

وأجرى "النبوي" قسطرة بقصر العيني الفرنساوي بالقاهرة .

وفي أول قرار له بعد الوعكة الصحية، أعلن النبوي الدخول إلى عمل فني جديد.