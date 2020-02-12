تراند اليوم : فيديو لـ "محمد رمضان" داخل غرفة العمليات يثير ضجة: "الطبيب تم إيقافه مدى الحياة"



لم ينته بعد الجدل الذي أثاره الطيار الذي كان سببًا في إيقافه عن العمل مدى الحياة، حتى أثار الممثل المصري محمد رمضان الجدل مجددًا بمقطع فيديو جديد يظهر فيه داخل غرفة العمليات.

ونشر رمضان عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام""، مقطع فيديو يظهر فيه داخل غرفة عمليات وبطنه مكشوفة، وبها آثار خياطة عقب عملية جراحة.

وعندما وصلت الكاميرا إلى وجهه، فتح عينيه مداعبا الكاميرا.

ولم تتضح بعد ملابسات الفيديو، وما إذا كان حقيقيًا، أم أنه مقطع قصير من عمل فني جديد له، وهو ما فجر تساؤلات بين متابعيه.

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وعلق "رمضان" على الفيديو، كاتبًا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة"، في إشارة سخرية على ما يبدو من وقف الطيار الذي ظهر معه في مقطع فيديو داخل كابينة القيادة عن العمل مدى الحياة.

وكانت الأيام الأخيرة، شهدت ما بدا أنها حرب كلامية بين الطيار ورمضان، بعد أن اتهم الأول الثاني بأنه كان سببًا في خراب بيته، بسبب نشره مقطع فيديو وصور له داخل كابينة القيادة.

فيما رد رمضان مهونًا من الأمر، قائلاً إنه لا يستحق كل هذه الضجة. وأشار إلى أن الطيار طالبه بـ 9.5 مليون جنيه نظير الإضرار التي وقعت عليه بسبب تصرفه، وهو ما نفاه الطيار لاحقًا.