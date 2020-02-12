أحلام تكشف حقيقة تعاونها مع فرقة BTS الكورية

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام حقيقة تعاونها مع الفرقة الغنائية الكورية ”بي تي أس“ في عمل فني قريبا.

وأكدت أحلام الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد من خلال ردها على سؤال لإحدى متابعاتها، تقول فيه: ”أحلام ردي علي.. في تعاون مع BTS؟“، فأجابتها أحلام أن نعم، قائلة: ”اي طبعا فيه“، وذلك عبر حسابها بموقع ”تويتر“.

وبدأت التكهنات بشأن تعاون أحلام مع ”بي تي أس“ بعد إطلاق الفرقة الكورية أغنية ”بلاك سوان“ الشهر الماضي، وظهور الفنانة أحلام وهي ترتدي زي ”بلاك سوان“ المطابق للأغنية نفسها، خلال إحدى حفلاتها الأخيرة، وتم تداول أخبار تشير إلى أن أحلام ستظهر في الأغنية بالنسخة العربية.

وفتيان بانقتان أو ”بي تي أس“، هي فرقة فتيان من كوريا الجنوبية مكونة من سبعة أعضاء تم تشكيلها في سيول عام 2013، حيث يشارك أعضاؤها في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم، ونظمت المجموعة العديد من الجولات حول العالم.

يذكر أن فعاليات النسخة الـ62 من حفل توزيع جوائز الغرامي 2020 Grammys، الذي أقيم الشهر الماضي، شهدت أول حفل لفرقة BTS على مسرح غرامي، حيث استطاعت خطف أنظار الجميع.