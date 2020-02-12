بالفيديو: شويكار تتخلى عن صمتها وتكشف حقيقة مرضها والخطأ الطبي الذي أفقدها القدرة على الحركة

انهت الفنانة المصرية شويكار، الجدل الدائر حول تدهور حالتها الصحية على خلفية إجرائها عملية جراحية خاطئة، مؤكدة أنها لم تتعرض لكسور في جسدها أو إصابتها بجلطة كما أُشيع ونفت صحة ما تم تداولها عنها في هذا الشأن.

وقالت شويكار في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc“ ” الذي يقدمه الإعلامي المصري رامي رضوان،” إنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات مؤكدة أنها مصابة بأنفلونزا عادية كحال أي شخص يتعرض لمثل هذه الإصابة في فصل الشتاء”.

وأكدت ”شويكار“ أنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل إذاعي ستشارك فيه خلال الفترة المقبلة عبر موجات الراديو، مؤكدة أنها لا تستطيع الظهور أمام شاشات التلفزيون.

وعن إمكانية ظهورها في الفترة المقبلة بالتلفزيون، قالت شويكار: “أتكسف أطلع دلوقتي قصاد الناس بقالي كتير أوي مطلعتش، وكفاية كده لو المسلسل الإذاعي عجبني همشي عليه ويا رب يكون كويس عشان عاوزة أشتغل”.