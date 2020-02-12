بالفيديو: دانة الطويرش تكشف تلقيها هذا الأجر الضئيل في أول عمل لها

أحدثت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة دانة الطويرش ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو ظهرت فيه مؤخراً برفقة زميلتها جمال النجادة.

ولفتتا الأنظار بما كشفته كل منهما عن أول أجر تلقته لقاء أول عمل دعائي لها. وأشارت النجادة إلى أنها حصلت على 50 ديناراً فيما لفتت الطويرش إلى أنها تقاضت مبلغاً لم يتخط الـ30 ديناراً.

ورغم قصره أحدث المقطع المصور جدلاً في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين من أثنوا على صراحتهما ومن رأوا في هذا تركيزاً على الأمور المادية.

ويشار إلى أن دانة أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديوهات لأعمال دعائية تبين من خلالها أنها خسرت الكثير من الوزن الذي اكتسبته أثناء حملها بطفلتها.

ويذكر أنها كشفت من خلال حسابها على “تويتر” في وقت سابق تعرضها للسرقة وفقدانها مبلغاً يصل إلى 300 ألف دولار.

وغردت: ” واحد سايكو باقني 91 الف دينار كويتـي. رحت رفعت قضيه شالغلط ؟ لا ماسمح أحد يبوق فلـوس مو فلوسـه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الاخبـاريه لو ما احصل الـ 91 الف بالطقـاق ولا إنه أخليه ينعم دقيقه بأنه ياخذ فلوس مو له”.

وتابعت: “لن ينعم دقيقة بإنه يأخد مالا ليس له… إي أروح المحكمة وأدافع عن نفسي وحقي. أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بأنه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج”.