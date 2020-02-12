الكويت تستضيف الحفل الأول للهضبة عمرو دياب بعد طرح ألبومه الجديد

ينتظر جماهير الهضبة عمرو دياب، اليوم، طرح ألبومه الجديد "سهران" الذي أعلن موعده منذ ما يقرب من أسبوعين عبر جميع حساباته الرسمية في مختلف مواقعالتواصل الاجتماعي.
وفي ظل ساعات انتظار الألبوم، ستحتضن دولة الكويت أول حفل لـ دياب بعد صدور ألبومه، حيث سيحييحفله الغنائي يوم غد على أرض المعارض قاعة 5، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
بينما يحتفل دياب مع جمهوره المصري بالألبوم في حفله بالتجمع الخامس المقرر إقامته يوم الجمعة 28 فبراير على مسرح المنارة.
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