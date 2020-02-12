شاهد.. محمد رمضان يثير الذعر على السوشيال ميديا بهذا الفيديو

أثار الفنان محمد رمضان الذعر بفيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهر "رمضان" في الفيديو وهو ينزف من بطنه من خلال جرح كبير، ولكنه يظهر في نهاية الفيديو وهو يبتسم ساخراً.

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جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يتابع تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "البرنس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد

وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

ويشارك في العمل: محمد جمعة، ادوارد، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبد الرحمن أبو زهرة، المسلسل من تأليف واخراج: محمد سامي.