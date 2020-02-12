تفاصيل وموعد طرح أغنية رامي جمال الجديدة "بيهم كلهم"

أعلن الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" التي سيطرحها بمناسبة احتفالات عيد الحب.

كما أفصح الشاعر أحمد المالكي صاحب كلمات الأغنية، عن تفاصيلها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي

الشهير "فيسبوك"، قائلاً :"كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع: وسام عبد المنعم".

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سجل رامي موعد طرحها في تمام الساعة 7 مساء اليوم،

وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يذكر أن "بيهم كلهم" هي الأغنية الثانية من ألبوم رامي الجديد، بعد طرحه لأغنية "سقف" التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيراً، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".