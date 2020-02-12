أعلن الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" التي سيطرحها بمناسبة احتفالات عيد الحب.
كما أفصح الشاعر أحمد المالكي صاحب كلمات الأغنية، عن تفاصيلها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيالشهير "فيسبوك"، قائلاً :"كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع: وسام عبد المنعم".
سجل رامي موعد طرحها في تمام الساعة 7 مساء اليوم،وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
يذكر أن "بيهم كلهم" هي الأغنية الثانية من ألبوم رامي الجديد، بعد طرحه لأغنية "سقف" التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيراً، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وموعد طرح أغنية رامي جمال الجديدة "بيهم كلهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.