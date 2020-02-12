فيديو.. درة تتألق بفستان باللون الأزرق

نشرت الفنانة درة مقطع فيديو جديدا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ظهرت "درة" في الفيديو ترتدي فستاناطويلا من اللون الأزرق، مع لوك بسيط في الشعر.
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From Rome to Abu Dhabi. Jannah collection, a marvelous collaboration between her Highness Sheikha Fatima bon Zayed Al Nahyan and @Bulgari 💙 #HighJewelry #Jannah #FromRomeToAbuDhabi @louvreabudhabi Styled by @youmnamoustafa Dress @zeenazaki High Jewelry @bulgari #Fiorever Makeup @monagamalofficial
يذكر أن آخر أعمال الفنانة"درة"، فيلم "يوم وليلة"، وشاركها العمل مجموعة من نجوم الفن، وأبرزهم:" خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل "، الفيلم من اخراج: أيمن مكرم، وتأليف: يحيى فكري.
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