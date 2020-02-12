تعرف على سعر تذكرة حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية

يعود الفنان محمد حماقي إلى حفلاته الغنائية للجامعات، وذلك من خلال حفله على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 6 مارس، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 300 جنيه.
كما يستعد حماقي لحفله الغنائي الأول في العاصمة الفرنسية باريس في قاعة PALAIS DES CONGRES DE PARIS الشهيرة، احتفالا بعيد الحب وذلك يوم السبت الموافق 15 فبراير.
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