تستعد الفنانة أصالة لحفلها الغنائي على مسرح الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب. يشار إلى أن تذاكر الحفل قاربت على النفاد، والتي بدأت بقيمة 1000 جنيه وأقصاها 2000 جنيه. وأقصاها 2000 جنيه. يذكر أن أصالة قد أحيت الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً في الكويت، ضمن احتفالات مهرجان هلا فبراير بمشاركة الفنان ماجد المهندس، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من محبيها، قدمت لهم أصالة مجموعة من أغانيها أهمها "شامخ" التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وحصلت على أكثر من 9 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ماجد المهندس، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من محبيها، قدمت لهم أصالة مجموعة من أغانيها أهمها "شامخ" التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وحصلت على أكثر من 9 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. أصالة تحيي حفل عيد الحب في العاصمة الإدارية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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