أمل حجازي تُفجع بموت حماها

ميرنا وليد - بيروت - توفي والد زوج الفنانة اللبنانية ​أمل حجازي​ وقد انتشرت ورقة النعوة التي تم الكشف فيها عن تفاصيل الدفن والتعازي بالمرحوم الحاج داوود الحاج عبد الحسين بسام، وتم تحديده يوم الجمعة 14 شباط، في بلدة الراحل عيناتا جنوب لبنان. وتقبل التعازي يوم الاثنين 17 شباط في بيروت بين الساعة الثالثة حتى السادسة في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه الرملة البيضا

من موقع "الفن " نتقدم بأحر التعازي للفنانة أمل حجازي وزوجها محمد البسام وعائلتهما راجين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.