مقدّم برامج أميركي يعترف بمثليته.. بعد زواجه من إمرأة 27 عاماً - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الإعلامي البريطاني ​فيليب سكوفيلد​، مقدم برنامج "This Morning" الشهير، أنه مثلي الجنس، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال سكوفيلد إنه مثلي الجنس، وهذا ما تسبب بالعديد من الإحباط العاطفي في المنزل.

وأضاف: "لقد دام زواجي 27 سنة، بإمرأة مذهلة وأنا أحبها، لكنني لم أكن قادرا على النوم ومررت بلحظات مظلمة جداً".

وتابع سكوفيلد: "صدقا، فقط من خلال مواجهة حقيقتي بأنني مثلي، هو سبب للاحتفال والفخر، وآمل أن أجد السلام في ذهني وأن أتقدم".

كما أشار الى أنه "كل يوم في هذا البرنامج، أجلس في رهبة مع من واجهوا حقيقتهم بكل شجاعة، لذا أعتقد أنه حان الوقت الآن، لأشارككم حقيقتي".

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