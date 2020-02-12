عامر زيان يظهر بلوك جديد ويستعد لإصدار ألبومه

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني ​عامر زيان​ لاصدار البومه الجديد مع شركة روتانا بالفترة المقبلة واغنية الالبوم ستشكل مفاجأة لمحبيه من حيث اللحن والكلام والتجدد باللون الغنائي الخاص به .

ويستعد عامر لتصوير الاغنية مع المخرج هاس غدار . وقد خضع لجلسة تصوير جديدة يظهر بها بلوك شبابي ومتجدد مع المصور كفاح بلاني.

ويحيي عامر زيان حفل عيد الحب في بيروت في 15 من الشهر الحالي .

وستحمل الفترة المقبلة عدة نشاطات فنية لعامر بعد اصدار جديده من حيث الحفلات والجولات الفنية الجديدة والتي يعلن عنها تباعاً.

يذكر ان عامر كان قد حقق نجاحا بأحدث أغنية منفردة اصدرها السنة سنتي وحققت ملايين من الاستماع.

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