أحلام تكشف عن مفاجأة لمحبيها وما علاقة فرقة BTS؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن مفاجأة سارة لمحبيها وأعلنت أنها ستعاون مع الفرقة الكورية الشهيرة BTS . جاء الاعلان كرد على سؤال طرحته احدى المتابعات عليها حول حقيقة هذا الامر لتقول الفنانة الاماراتية "إي طبعًا".

وفورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "AhlamxBTS" واحتل قائمة العبارات الاكثر تداولا الا ان المعلومات تضاربت حول ان كان العمل حقيقة او ان أحلام ارادت ان تمازح المعجبة التي سألت السؤال لكن ما نستطيع تأكيده ان الفنانة الاماراتية معروفة بأفكارها الذكية التي أوصلتها عدة مرات الى العالمية

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