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ميرنا وليد - بيروت - ضج خبر دخول البوب ستار رامي عياش مسلسل 2020 الذي سبق وتم الاعلان عنه من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمس، وقد تفاجأ عدد كبير من الجمهور بأن يطل رامي في هذا العمل وذلك قبل أن يبدأ تصوير مسلسله الخاص مع شركة الصباح، المؤلف من 60 حلقة، الى ما بعد شهر رمضان المقبل كما تشير بعض المصادر.
وبالتفاصيل فإن رامي كان قد إتفق مع الصباح منذ أشهر عديدة أن يكون ضيف شرف المسلسل بدور محوري وأساسي جدا الا انه سيغير مجرى الاحداث، وقد تم تصوير بعض المشاهد الخاصة منذ شهر تقريباً ويعود لتصوير المشاهد الاخرى في الايام المقبلة، ولم يقرر حتى الآن عدد الحلقات التي سيطل بها عياش، فهي ستكون بحسب ما يخدم القصة ومجرياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- رامي عياش يعود لتصوير مشاهده في مسلسل نادين نسيب نجيم وقصي خولي خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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