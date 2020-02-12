حلمي بكر يهاجم هاني شاكر بسبب حسن شاكوش

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الملحن المصري ​حلمي بكر​، الفنان المصري ​هاني شاكر​ نقيب الموسيقيين، بعد إعلان الأخير إنضمام مغني المهرجانات ​حسن شاكوش​ إلى عضوية النقابة، بعد إجتيازه إختبارات الغناء.

وقال بكر: "عليه العوض في الغناء المصري كله، اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، في مخالفة صريحة لقانون النقابة، الذي ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الإختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط".

وأضاف: "التتار قادمون.. والأشكال دي كلها ملهاش علاقة بالغناء".

وكان شاكر قد أعلن أن حسن شاكوش إجتاز اختبارات النقابة، مشيراً الى أنه مطرب شعبي صوته "حلو"، وقدم العديد من الأغاني بإختباره أمام لجنة الإستماع، وهو ما جعل اللجنة تثني عليه، وتعطيه إشارة النجاح.

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