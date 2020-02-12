وفاة والد فهرية أفجين بعد صراع مع السرطان

ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي الـ4 سنوات على إصابته بمرض السرطان، توفي والد الممثلة التركية ​فهرية أفجين​، صباح اليوم الأربعاء داخل إحدى المستشفيات التركية، حيث كان يخضع للعلاج.

وكانت صحة والد أفجين، تعرضت لإنتكاسة مع أواخر العام الماضي، إذ قررت هي وزوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عدم السفر خارج تركيا لقضاء ليلة رأس السنة، وقررا قضاء عطلتهما في إحدى القرى الجبلية القريبة من اسطنبول بسبب وجود والد فهرية في المستشفى، لذلك قررت فهرية إمضاء إجازتها في مكان قريب من اسطنبول للاطمئنان إلى والدها.

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