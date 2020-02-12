تراند اليوم : بعد طول غياب .. إحدث ظهور لشام الذهبي مع والدها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت شام الذهبي في الصورة برفقة والدها أيمن الذهبي معلقة: “بابي”.

من ناحية أخرى تصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.

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وكانت أصالة نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة تجمعها مع طارق العريان.

وعلقت أصالة على الصورة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.