تراند اليوم : “دينا فؤاد”: سعيدة بنجاح الأخ الكبير.. و شخصيتي موجودة في كل أسرة مصرية

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بعد نجاح مسلسل «الأخ الكبير»، قائلة: «الحمد لله سعادتي لا توصف بالنجاح الذي يحققه المسلسل».

وأضافت وجه القمر دينا فؤاد، أنها توقعت النجاح لأنه عمل متميز وسيناريو مكتوب بشكل رائع، بالإضافة إلى اهتمام المخرج بكل صغيرة وكبيرة وتذليله لأى عقبات تواجه العمل، وإرادته وإرادة فريق المسلسل ككل ليخرج فى أفضل صورة للمشاهدين.

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وتابعت: «أحببت شخصية عبير، زوجة الفنان محمد رجب، التي أجسدها في أحداث المسلسل، والحمد لله لفتت أنظار المشاهدين، فالحمهور يناديني بـ”عبير”، الآن عندما أكون في أي مكان، وهو أمر يسعدني كثيرا، ويؤكد أنني وصلت للمشاهدين وهو ما كنت أتمناه».

وأشارت إلى أن شخصيتها بالمسلسل هي مثال للست المصرية القوية، الأصيلة، المخلصة، التي تقف الى جانب زوجها طوال الوقت ، وجميع مقومات النجاح للشخصية متوفرة ، خاصة مع الجمهور بسبب صفاتها الموجودة في بنات الأسرة المصرية.

«الأخ الأكبر»، ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وأيتن عامر، ومجموعة كبيرة من النجوم من الأجيال المختلفة.