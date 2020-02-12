تراند اليوم : حسن شاكوش يكشف حقيقة خلافه مع حمو بيكا – فيديو

كشف الفنان حسن شاكوش عن حقيقة مشاجرته مع حمو بيكا من خلال برنامج ” نفسنة ” المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس .

وقال حسن شكوش ” مفيش اى مشاكل احنا اخوات ”

وكانت أغنية “بنت الجيران” لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت علي أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوي العالم في تطبيق الأغاني الشهير “ساوند كلاود”، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.

أما برنامج “نفسنة” فقد أثبت بسرعة قياسية أنه جاء ليس فقط لينافس، وإنما ليتصدر المشهد كأفضل برنامج في القنوات الفضائية المصرية. برنامج حظي بنسب مشاهدة عالية تليفزيونيًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تتلقف كليباته وتتبادلها على فيسبوك وتويتر.