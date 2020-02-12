بالفيديو.. المذيع المصري حساني بشير  يروي قصة أبوزيد الهلالي 

الأربعاء 12 فبراير 2020

كشف مُذيع في قطاع الأخبار داخل التلفزيون المصري حساني بشير من خلال فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، ملحمة ابو زيد الهلالي مع آخر رواة السيرة الهلالية.



والسيرة الهلالية والذي تم توسيته خلال درامها من أعظم الدراما المصرية ، وجاء تحت مسلسل تكون من 3 أجزاء يحكي تغريبة بني هلال من خلال قصة أبو زيد الهلالي منذ ولادته إلى وفاتة حيث يبدأ المسلسل في نجد وينتهي في تونس.. والمسلسل أذيع الجزء الأول عام 1997.

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ويعد حساني بشير والذي انضم إلى فريق عمل إذاعة "جنوب الصعيد" فور تأسيسها عام 1993، إذ اشتراك في لجنة اختبارات المُذيعين، و بعد 3 سنوات، انضم إلى القناة "الثامنة" –طيبة حاليًا- وذلك عند تأسيسها عام 1996، وعام 1999، انضم إلى فريق مُذيعي برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، إذ أنه كان يُسافر بين القاهرة وأسوان للمُشاركة في تقديم حلقات البرنامج، وذلك لمدة 5 سنوات، لتوفيق عمله بين البرنامج وإذاعة جنوب الصعيد والقناة الثامنة، وعام 2003، تقدم باستقالته من الإذاعة، لينتقل بعدها إلى قطاع الأخبار.