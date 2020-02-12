متابعة بتجـــــــرد: طرح الفنان محمد السالم ألبومه الجديد عبر المنصات الإلكترونية، والذي حمل عنوان “محمد السالم 2020”. ويضمّ الألبوم 10 أغنيات، من بينها “غلطتي”، “انتهى موضوعك”، “بطلنه”، “الطير الطاير”، “طركاعتي”، “وجه للكمر”، “حياتي أخطاء” و”أغار أغار”. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الألبوم تزامن مع إصدار كليب خاص بأغنية “أغار أغار” عبر قناة محمد السالم في موقع “يوتيوب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد السالم يفتتح عام 2020 بألبوم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.