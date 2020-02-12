طرح البوستر الدعائي لفيلم حسن الرداد “توأم روحي”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “توأم روحي” البوستر الدعائي الأول للعمل، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في صالات السينما بالتزامن مع الإحتفالات بعيد الحب، في 14 شباط/فبراير الجاري.

فيلم توأم روحي” يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.