البلجيكي أرنو يحيي حفلته الأخيرة قبل خضوعه لعلاج السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّم المغني البلجيكي أرنو حفلة، في باريس، الثلاثاء، قبل قطع جولته ليخضع لعلاج من سرطان البنكرياس، الذي أعلن إصابته به نهاية الأسبوع الماضي.

وسيؤجل أرنو 13 حفلة من جولته في فرنسا وهولندا وسويسرا للترويج لألبومه "سانتيبوتيك" الذي صدر في سبتمبر/أيلول.

وقدم الفنان (70 عاما) الحفلة على مسرح تريانون في باريس قبل الخضوع لعملية في بروكسل سيحتاج بعدها إلى 6 أشهر للتعافي، وخلال الأسابيع الأخيرة، أحيا حفلات رغم خضوعه لعلاج كيميائي.

وقال المغني خلال مقابلة مع صحيفة "ستاندارد"، السبت الماضي: "يتساءل الناس الذين يعرفون أنني مصاب بالسرطان لِم أنا على خشبة المسرح؟ يجب أن يعرفوا أنني أستمد طاقتي من هذا المكان".

وأوضح عن إصابته: "ذهبت إلى طبيبي الذي أجرى لي فحصا للدم، وبعد فترة وجيزة، اضطررت للذهاب إلى المستشفى على وجه السرعة، فقد شخّص لديّ سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة".

