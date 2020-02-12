العالمية فيكتوريا أبريل لـ"العين الإخبارية": أنا محظوظة في الحب

قالت الممثلة الإسبانية فيكتوريا أبريل، التي كرمها مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الرابعة، إنها تعتبر نفسها محظوظة في عالم الحب والرجال.

وأضافت أبريل، ردا على سؤال لـ"العين الإخبارية" خلال ندوة أقيمت على هامش فعاليات المهرجان، الأربعاء: "بالفعل أعتبر نفسي محظوظة طوال حياتي في عالم الحب والرجال، فمنذ دخلت عالم السينما عندما كان عمري ١٤ عاما عرفت الحب، ولم يكن هناك يوم واحد بلا حب، حتى لو كان في بعض الأحيان حبا من طرف واحد".

عن مسيرتها السينمائية، قالت إنها راضية عنها خاصة أنها قدمت الكثير من الأدوار والأفلام الجريئة خلال فترة ما بعد انتهاء عهد فرانشيسكو فرانكو الديكتاتوري.

وأضافت أنه لا يمكن تقديم مثل هذه الأعمال في الوقت الحالي بسبب جرأتها، في ظل انتشار ما يمكن تسميته بـ"الوصاية الأخلاقية على السينما".

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وقالت فيكتوريا أبريل إنها كانت كمثل نصف نساء العالم ممن عشقن الفنان المصري العالمي عمر الشريف، الذي طلب منها زيارة مصر لتستمتع بجمالها، واستجابت له فعلا وكانت زيارتها الأولى عام 1982.

وأضافت أن هذه المرة الثالثة التي تزور فيها مصر، التي انبهرت بجمالها وتنوعها، موضحة أنها ستغادر بعد الندوة لزيارة معبد أبو سمبل الذي تعتبره ٣ معجزات. الأولى بناؤه ولقاؤه حتى الآن منذ آلاف السنين، والثانية إنقاذه عند بناء السد العالي، والثالثة في قصة تعامد الشمس عليه كل عام في نفس الوقت.

وأشارت الممثلة العالمية إلى أنها خاضت تجربة السينما في هوليوود من خلال فيلمين، أحدهما كان إنتاجا إسبانيا أمريكيا مشتركا، لكنها لم تعجب بالأجواء هناك، بل ووصفتها بأنها "أجواء كريهة".



وتابعت أن السينما الأوروبية مثل بقية سينما دول البحر المتوسط، ما زالت الكلمة الأولى والأخيرة للمخرج، على عكس السينما الأمريكية التي تكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للمنتج.

وشبهت ذلك بفنان يرسم لوحته، ثم يفاجأ بشخص آخر يبعده ليستكمل هو لوحته، مشيرة إلى أنها لا تحب ولا تتابع سلاسل الأفلام الأمريكية، "لأنها ذات غرض تجاري بالأساس"، على حد قولها.

واختارت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة النجمة العالمية فيكتوريا أبريِل للتكريم؛ تقديراً لكونها واحدة من أهم النجمات في السينما الأوروبية، إذ شاركت في بطولة نحو 100 فيلم في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وحصدت عشرات الجوائز عن هذه الأفلام في العديد من المحافل السينمائية.